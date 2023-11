“Le memorie non vanno scordate”, alla media “Rizzo” l’evento dedicato a Rosa Balistreri

“Le memorie non vanno scordate”, alla media “Rizzo” l’evento dedicato a Rosa Balistreri

L’Istituto Comprensivo Secondo “Luigi Rizzo” di Milazzo, diretto dalla dirigente scolastica Alma Legrottaglie, da avvio al primo degli eventi a carattere socio/culturale intitolati “Le memorie non vanno scordate” ideati da Fabio Sodano e aperti a tutta la cittadinanza.

Il 24 novembre, alle 16,30, nei locali della Scuola, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è in programma una manifestazione sulla storia emblematica della cantautrice Rosa Balistreri che tratterà di vicende di violenza, di riscatto e rinascita ri(ac)cordate tra immagini, suoni e parole.

Un’occasione per riflettere sulla condizione odierna delle donne e degli uomini in relazione tra loro nei diversi ambiti (sociali, culturali, affettivi, lavorativi, ecc.) e per creare spunti di conoscenza, analisi, ricerca e maturazione delle tematiche trattate a favore di una forma di prevenzione dei fenomeni di violenza.

Interverranno Maria Rotuletti dell’Associazione Città Invisibili, Daniela Altuni (Psicologa Psicoterapeuta) così come gli alunni delle classi di strumento musicale (flauto: Fabio Sodano, clarinetto Agata Feudale Foti, chitarra: Betty Freni, pianoforte: Serena Lopes).

La grafica della locandina è curata dalla professoressa Simona Pagano.