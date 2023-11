Novità in arrivo all’incrocio tra la via Giorgio Rizzo e via Birago spesso teatro di incidenti stradali. E’ stato dato il via libera ai lavori che erano stati approvati nel settembre dello scorso anno dalla giunta municipale nell’ambito della riqualificazione di piazza Pozzo a Santa Marina concernenti la sistemazione della via Birago e via Giorgio Rizzo. «Interventi – come ha affermato il sindaco Pippo Midili – finalizzati a migliorare la qualità insediativa e la possibilità di garantire maggiore libertà di movimento ai pedoni, ma anche potenziare le condizioni di sicurezza stradale»

I lavori avranno inizio nei prossimi giorni e si caratterizzeranno per una doppia fase.

LE MODIFICHE. Inizialmente si prevede la chiusura del tratto superiore della via Birago, quella che da piazza Sacro Cuore conduce all’incrocio con via Rizzo. Previsto il divieto di accesso sia a coloro che devono raggiungere via Rizzo e l’area portuale, sia, in senso inverso a coloro che dalla via Rizzo o dal porto, devono salire per piazza Sacro Cuore. Ultimato questo intervento si opererà nel tratto compreso tra i Molini e il porto. La strada ovviamente sarà chiusa al traffico. Alla fine dei lavori previsti cambierà la segnaletica con la possibilità per gli automobilisti di percorrere la via Birago solo col senso di marcia piazza Sacro Cuore –Porto e non più al contrario.

«Ritengo che sia stata trovata la migliore soluzione per porre fine al ripetersi degli incidenti causati spesso dalla carente visibilità in prossimità dell’incrocio – ha detto l’assessore alla viabilità Francesco Coppolino – per la presenza di vetture che sostano proprio a ridosso dell’incrocio. Si procederà quindi ad allargare i marciapiedi e poi a prevedere un solo senso di marcia, in uscita verso il porto. I parcheggi che saranno sacrificati per allargare il marciapiede verranno recuperati nella stessa via Birago, che essendo ad unico senso di marcia consentirà di prevedere degli stalli”. L’assessore ha anche voluto ringraziare il personale dell’ufficio tecnico e del comando di polizia locale»