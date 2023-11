Nel musical “Cats” del regista di Massimo Romeo Piparo si esibiscono Elga Martino di Barcellona Pozzo di Gotto e Viviana Salvo di Santa Lucia del Mela, due performer che non hanno in comune soltanto la terra siciliana: hanno il jazz dentro.

Due occhi gialli sulla scena buia mentre la musica dal vivo si fa intensa e incalzante. L’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, sin dalle prime battute, accoglie lo spettatore nel realismo magico e surreale del musical “Cats”, riadattato sulla scena romana dal regista Massimo Romeo Piparo. Dal buio della platea spuntano agili e poetici, drammatici e ironici, aggirandosi poi tra le rovine della Città Eterna, i trenta felini tutti protagonisti e ben identificabili.

Tra loro ci sono anche le ballerine Elga Martino, di Barcellona Pozzo di Gotto, nei panni di Tantomile e Viviana Salvo, di Santa Lucia del Mela, in Demeter, tornate brevemente a Messina per la messa in scena al Teatro Vittorio Emanuele, in tour in tutta Italia. Dopo il sold out di Roma, il successo di Napoli e il sold out di Messina, la compagnia andrà in scena fino a gennaio a Genova, Torino e Milano e continuerà nei mesi successivi a Bologna, Trieste, Firenze e Bari fino a marzo 2024.

“Cats” è una produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina – su licenza esclusiva The Really Useful Group, London. Con i testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot e le musiche firmate da Sir Andrew Lloyd Webber.

Le due gatte: Elga Martino in Tantomile e Viviana Salvo in Demeter

Le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, si adattato perfettamente allo stile di Elga Martino e di Viviana Salvo. Questo perché le due performer non hanno in comune soltanto le origini legate alla terra siciliana: hanno il jazz dentro.

Entrambe provengono dalla scuola dei Maestri e coreografi Gianni Martino ed Edvige Giusto, la “Sicilia danza Musical School” e sin da piccole hanno attraversato i parquet delle ampie sale di danza a passi di jazz, a volte persino sulle punte, interpretando i personaggi protagonisti degli spettacoli della scuola di danza, imparando ad esprimere i personaggi attraverso le espressioni e i movimenti del corpo. Come continua a dire il Maestro e coreografo Gianni Martino, ancora un punto di riferimento: “Nella danza i movimenti iniziano e non finiscono mai”.

Elga Martino, 24 anni, è la figlia dei coreografi e ballerini Gianni Martino ed Edvige Giusto. Ha iniziato a studiare danza alla tenera età di tre anni e dopo il diploma al Liceo Artistico è stata ammessa alla prestigiosa MTS! Musical The School di Milano per la direzione di Simone Nardini. Concluso il biennio di formazione professionale, nel 2019 e nella stagione teatrale del 2021/2022, ha preso parte alla tournée di Hair il Musical nel ruolo di Crissy. Dal 2022 fa parte del cast di “Cats” e, tra le tante attività, continua a lavorare in qualità di coreografa.

Sul palco di “Cats” Elga Martino è ben riconoscibile anche per l’abbigliamento, una tuta aderente dai toni caldi e sfumature di nero anche intorno al viso, mettendo in risalto gli occhi azzurri. Si esibisce con un collega, interpretando due gatti gemelli, e insieme emozionano il pubblico in perfetta simbiosi nei passi a due.

«Questo spettacolo mi ha fatto ricordare il nostro passato e il nostro percorso alla Sicilia Danza Musical School, abbiamo ritrovato tutto quello che abbiamo studiato negli anni. Portarlo nel palco è bellissimo ed è altrettanto bello condividere questa esperienza con tanti altri artisti di talento che hanno molto da trasmettere» – così Elga Martino.

Anche Viviana Salvo, di 29 anni, per vivere il suo sogno ha lasciato la Sicilia. Adesso è specializzata nel musical presso la SDM a Milano con “The Addams family”, per la regia di Claudio lnsegno. Il suo percorso è stato lungo e intenso: ha iniziato la carriera in Francia, a Nizza, per studiare nell’Accademia professionale di danza “OffJazz” dove si è diplomata con specializzazione in modern jazz. È stata in Svizzera, in India e di nuovo in Francia, a Parigi, per gli Studios Disney.

«L’emozione più grande credo sia stata quella di condividere uno dei più grandi palchi italiani, il Sistina di Roma, con artisti di alto livello e di portare tutta la mia arte sulla scena, non soltanto in qualità di ballerina» – così Viviana Salvo.

Anche Viviana Salvo è entrata nella compagnia del musical “Cats” nella stagione 2022/2023. Indossa un costume dal pelo bianco e arancione che le circonda il volto e in un numero del secondo atto si esibisce da sola sul palco, cantando e ballando sullo sfondo di una Roma incantata.

Elga Martino e Viviana Salvo non sono le uniche due siciliane della compagnia. Insieme a loro anche Cristina La Gioia di Messina e Francesca Iannì di Capo d’Orlando.

TEAM: Billy Mitchell Coreografie, Emanuele Friello Direzione musicale, Teresa Caruso Scene, Cecilia Betona Costumi, Umile Vainieri Disegno luci, Davide Zezza Disegno fonico

CAST: Chiara Canzian/ Grizabella, Fabrizio Angelini/ Gus, Fabrizio Corucci/ Old Deuteronomy, Giorgio Adamo/ Rum Tum Tugger, Sergio Giacomelli/ Munkustrap-Capoballetto, Jacopo Pelliccia/ Bustopher Jones-Skimbleshanks, Gabriele Aulisio/ Bill Bailey-Carbuckety, Michele Balzano/ Coricopat, Giorgia Cino/ Bombalurina, Mario De Marzo/ George, Simone Giovannini/ Alonzo, Francesca Iannì/ Syllabub, Cristina La Gioia/ Etcetera, Monika Lepistö/Victoria, Rossella Lubrino/ Rumpleteazer, Elga Martino/ Tantomile, Simone Nocerino/ Macavity-Admetus, Martina Peruzzi/ Jennyanydots, Gianluca Pilla/ Quaxo, Simone Ragozzino/ Mungojerrie, Viviana Salvo/ Demeter, Natalia Scarpolini/ Jellylorum, Pierpaolo Scida/ Mr. Mistoffelees, Alessandra Somma/ Jemina, Gaia Soprano/ Cassandra, Rossana Vassallo/ Electra

ORCHESTRA DAL VIVO: Emanuele Friello Direttore Stefano Lenci Tastiera 1, Enrico Scopa Tastiera 2/Ass. Programmazioni Federico Zylka Tastiera 3/Ass. Direttore Andrea Inglese Chitarra, Guerino Rondolone Basso, Vincenzo Tacci Batteria, Marco Severa Reed 1, Giuseppe Russo Reed 2, Giuseppe Russo Reed 2