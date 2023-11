Al via oggi il Concorso Messina International Clarinet Competition – Italy “Working in the Orchestra”

Una settimana dal respiro internazionale, occasione di incontro e confronto per centinaia di giovani musicisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero. E’ questa l’iniziativa deliberata dalla governance dell’Ente, la cui prima edizione si è tenuta nel 2021. Oggi prende il via il 2° Concorso internazionale di Clarinetto e Clarinetto Basso Messina International Clarinet Competition – Italy “Working in the Orchestra”. ll concorso, cui hanno aderito ben 80 musicisti di cui selezionati 35, è dedicato ai clarinettisti di tutte le nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1986 e prende il via oggi per concludersi con il concerto finale del 19 novembre. Gli obiettivi sono quelli di contribuire alla divulgazione della conoscenza degli strumenti a fiato, promuovere la cultura musicale incoraggiando e valorizzando i giovani strumentisti e, nel contempo, valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei luoghi che ospitano il concorso.

Ai vincitori delle sezioni Clarinetto e Clarinetto Basso sarà corrisposto un premio in denaro del valore di euro 4.000, più un concerto da solista nella prossima stagione musicale del Teatro Vittorio Emanuele. La competizione artistica internazionale, quest’anno, si arricchirà anche del premio speciale “Romeo Tudorache” di 1.000 euro per la sezione Primo Clarinetto. Musicisti illustri del panorama internazionale compongono la giuria: Spyros Tzekos (Atene), Principal Clarinet of the Greek National Opera; Calogero Palermo (Italy) Principal Clarinet Royal Concertgebouw Orchestra – Amsterdam; Antonio Salguero (Spain), Professore al Conservatorio Superior de Musica “M. Castillo” di Siviglia e Royal Northern College of Music di Manchester; Davide Lattuada (Italy), Bass Clarinet Royal Concertgebouw Orchestra – Amsterdam; Laurent Ben Slimane (France), Bass Clarinet Philarmonia Orchestra London e Professore al Royal Academy of Music di Londra.

Per la finale si uniranno: Salvatore Percacciolo, Direttore d’Orchestra; Matteo Pappalardo, Direttore del Concorso; Carmelo Crisafulli, Docente di Clarinetto e Direttore Conservatorio A. Corelli di Messina; Marcello Caputo, Principal Clarinet Orchestra del Teatro di Messina e Segretario Artistico del Concorso. Una vetrina d’eccellenza per il nostro Teatro che ha avuto inizio nel periodo pandemico – dichiara il commissario straordinario dott. Orazio Miloro – e che, nel contesto della Stagione 2023/2024, proietta il Vittorio Emanuele e la nostra città verso un’offerta culturale di respiro internazionale offrendo, nel contempo, concrete occasioni di crescita a giovani musicisti. L’evento – prosegue il commissario – oltre ad accrescere la visibilità del Teatro si conferma quale momento di vetrina per il patrimonio turistico-culturale del nostro territorio. Messina – conclude Miloro – anche quest’anno, al pari delle principali capitali europee, sarà quindi “capitale” per una settimana della musica.

Il Teatro di Messina prosegue la sua mission investendo su giovani – dichiara il sovrintendente Gianfranco Scoglio – con un concorso internazionale di assoluto livello che intende riconoscere il giusto merito alla Città ed al Teatro quale luogo della Cultura. Contribuire alla divulgazione della conoscenza degli strumenti a fiato, promuovere la cultura musicale incoraggiando e valorizzando i giovani strumentisti e, nel contempo, il nostro patrimonio artistico e culturale. La presenza di una Giuria – prosegue Scoglio – composta da Professori provenienti dalle più prestigiose orchestre mondiali qualifica il Concorso e l’interesse verso la Città anche per le ricadute economiche per tutto l’indotto dei servizi. Scoglio conclude con un ringraziamento doveroso va alla Buffet Cranpon di Parigi nostro partner europeo.

L’evento sarà in presenza e condiviso con le piattaforme digitali.

Le attività si concluderanno con un primo concerto in programma sabato 18 novembre, alle ore 19, che avrà come protagonista l’Orchestra Siciliana dei Clarinetti, diretta dal m° Marcello Caputo (primo clarinetto dell’Orchestra del TVE) con la partecipazione del vincitore della scorsa edizione di clarinetto, m° Giuseppe DUGO, per concludersi con il concerto finale, in programma per domenica 19 novembre, alle ore 17:30, con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta dal m° Salvatore Percacciolo.

Il concerto del 18 novembre prevede ingresso libero, mentre per domenica 19 novembre è fissato un prezzo del biglietto di € 10,00 per tutti i settori, mentre per gli studenti e per i tutor accompagnatori è prevista una speciale agevolazione.

Il concerto del 19 novembre sarà successivamente trasmesso in streaming e sarà visionabile nel sito www.teatrovittorioemanuele.it e nell’App del Teatro.