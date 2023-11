Anche quest’anno il Terzo Comprensivo ha aderito all’iniziativa nazionale #ioleggoperché con varie iniziative ed attività di promozione e valorizzazione della lettura. I piccoli alunni della scuola dell’infanzia hanno accolto con gioia mamme, papà, zii e nonni e la scrittrice Nuccia Isgrò i quali hanno letto per loro fiabe, favole, storie fantastiche da cui sono nate colorate espressioni grafico-pittoriche.

Nei plessi della scuola primaria si sono alternati lettori d’eccezione come la libraia Angelica Furnari, la scrittrice Nuccia Isgrò, la giornalista Alessandra Formica, il geologo Antonio Torre. In particolare a Bastione e Santa Marina lettrici speciali per un giorno sono state due ex alunne, oggi studentesse universitarie. Insieme con i genitori, i nonni, gli zii i lettori hanno regalato ai bambini intensi momenti di partecipazione, facendoli navigare nel mondo magico delle parole, delle emozioni, della fantasia, destinate a sedimentare nella loro memoria e a diventare un patrimonio prezioso nel loro percorso di crescita.

Nei giorni 7 e 10 novembre, le classi quinte di Baronello, Carrubaro e S. Marina hanno vissuto un momento emozionante con un ospite d’eccezione: l’ex ispettore della polizia di stato Salvatore Galeno, che ha letto per gli alunni “Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino”. L’incontro con un servitore dello Stato è stata una preziosa occasione per sperimentare e vivere “sul campo” una tappa di educazione alla legalità lungo il cammino di costruzione dei valori di responsabilità individuale e cittadinanza attiva.

È la voce ad attribuire significato al libro, oggetto altrimenti inanimato che, grazie alla lettura, attira sguardi e attenzione, veicola emozioni, suscita pensieri, idee, sentimenti, riflessioni. Questo è accaduto ai ragazzi della scuola Zirilli e ai loro lettori d’eccezione, provenienti dall’Amministrazione Civica e dal mondo della scuola, della cultura, delle associazioni. L’assessore Lucia Scolaro, Enzo Paci, Gina Campagna, Rita Chillemi, Mauro Alioto, Carmelo Isgrò, Maria Grazia Filoramo, Angelica Furnari, Teodoro Cafarelli, Giusi Caliri, Antonia Teatino, Antonia Ragusi, Lucia Anzalone, Carmen Falletta, Patrizia Trifilò e un gruppo di genitori hanno coinvolto gli studenti in letture bellissime, arricchite dall’esperienza, dalla professionalità, dalle passioni di ciascuno di loro.

Il Terzo Comprensivo ha celebrato una vera e propria Festa del Libro, che è stata anche una imperdibile occasione di incontro e scambio tra la scuola, le famiglie, il territorio nell’ottica di una sinergica azione educativa e culturale.