Sul posto la PolStrada di Messina che, con il supporto di una pattuglia del distaccamento di Barcellona, sta effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’unico ferito non grave (trama cervicobrachiale).

I detriti creati nell’impatto hanno invaso la carreggiata in direzione Messina, provocando un notevole ristringimento ed il conseguente rallentamento del transito. Un grosso problema per la gestione della viabilità, vista la chiusura della A20 tra gli svincoli di Milazzo e Rometta a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale.

Incidente in autostrada tra Barcellona e Milazzo, direzione Messina. Coinvolti tre mezzi, un furgone e due Tir . A quanto pare tutto è partito dal furgone, guidato da un cittadino polacco, che sorpassando ha provocato lo scontro. L’impatto più violento è stato tra i due Tir.

