MESSINA. È morta all’età di 78 anni dopo una malattia che l’ha costretta a fermarsi negli ultimi mesi la storica esponente della sinistra Angela Bottari. La sua vita l’ha passata tra battaglie politiche e civili sempre in prima linea e dalla parte delle donne. Fu lei a presentare la prima proposta contro la violenza sessuale. Da sempre in lotta per una democrazia paritaria, nel 1986 presentò insieme a due colleghe anche il primo testo di legge per regolare in Italia le unioni civili.

Non c’è dubbio che Angela Bottari si è distinta come una delle figure politiche italiane più importanti.

Comincia a fare politica nel ’68 all’Università di Messina. Nel 1971 si iscrive al Pci e ne diventa responsabile femminile provinciale. Nel 1975 è eletta Consigliere comunale a Messina e nel 1976 è eletta Deputata nazionale e rieletta per tre legislature consecutive (dal 1979 al 1987). Durante i suoi mandati presenta 122 progetti di legge.

Nel 1996 è eletta segretaria regionale del Pds siciliano per due anni. Dal 2005 al 2007 è assessore alla riqualificazione urbana e alle politiche abitative del Comune di Messina.

Lascia il suo compagno di partito e di vita, Gioacchino Silvestro.