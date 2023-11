San Filippo del Mela, due operai precipitano da un’impalcatura. Trasportati in ospedale

SAN FILIPPO DEL MELA. Incidente sul lavoro a San Filippo del Mela. Due operai sono caduti dal ponteggio montato per i lavori di ristrutturazione della ex scuola elementare di Piazza Fulci, che dovrebbe diventare centro polifunzionale.

Gli operai, che sono precipati da un’altezza notevole, sono stati portati all’ospedale Fogliani di Milazzo. Uno in codice rosso (ha sbattuto la zona occipitale della testa e aveva una vasta ferita lacero contusa. Quando sono arrivati i medici del 118 perdeva molto sangue). Il secondo in codice giallo (ha un trauma toracico perchè è caduto, al contrario del collega, in avanti)

A quanto pare entrambi non indossavano i dispositivi di protezione individuale (dpi).

Sul posto sono subito intervenuti, oltre al 118, i Carabinieri che hanno inviato le indagini, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. E anche il sindaco Gianni Pino.