Il 18 novembre ritorna a Milazzo l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa, giunta alla 27° edizione, promossa da Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

I PUNTI VENDITA DI MILAZZO e COMPRENSORIO DEL MELA sono: DEC’O di Giammoro CONAD di Giammoro, ARD di Archi Marina, LIDL del Parco Corolla, IPERCOOP del Parco Corolla, SUPER CONVENIENTE del C.C. Milazzo di Olivarella, MD di Via Acqueviole, EUROSPIN di Via Acqueviole, EUROSPAR di Via San Paolino, CONAD di Via XX Settembre, COOP 3.0 di Via Giorgio Rizzo, SIGMA di Piazza San Papino, SIGMA di Via San Paolino SIGMA di Via Massimiliano Regis, DEC’O di Piazza XXV Aprile, DEC’O di Piazza San Giovanni ,DEC’O Superstore di Via De Gasperi, ARD di Via Siro Brignano, Bottegone Alimentare di Via XX Settembre.

Sabato 18 novembre la Sicilia sarà protagonista di questa raccolta che mette insieme cuore e disponibilità verso chi ha serie difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena già a metà del mese. Saranno oltre diecimila i volontari nell’isola con la pettorina arancione che accoglieranno i clienti dei supermercati coinvolti, invitandoli a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. La Colletta Alimentare, gesto con il quale Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Carabinieri in pensione, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Società di San Vincenzo De Paoli, il Lions Club International, la Croce Rossa, le Caritas parrocchiali della Trasfigurazione, del Sacro Cuore, del Duomo di Santo Stefano, dell’Addolorata, il Movimento Cristiano Lavoratori, e il Centro di Solidarietà.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 730 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare Sicilia (Caritas, Enti del Terzo Settore, Mense per i poveri, Case-famiglia, Comunità per i minori, Centri d’ascolto, Unità di strada, etc..) che sostengono, solo in Sicilia, oltre 280mila persone. «La Colletta Alimentare è un gesto semplice – afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV – con il quale cerchiamo di rispondere a un bisogno offrendo un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Rispondere al bisogno materiale di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, richiama il bisogno di significato di ciascuno di noi».

Per la prima volta Benedetta Parodi è il volto della Colletta Alimentare 2023: «Aderisco da sempre – ha detto Benedetta Parodi – ma quest’anno sono ancora più felice di aver aiutato gli amici di Banco Alimentare partecipando allo spot tv e di avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa»