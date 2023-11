Al via le iniziative per il Libriamoci 2023 progettate dall’istituto “R. Guttuso” di Milazzo, scuola diretta da Delfina Guidaldi. Un inizio scoppiettante e in musica, al Liceo Artistico di Milazzo (sede di Via Gramsci) con un ospite d’eccezione in veste di lettore volontario, il musicista e cantautore Tony Canto.

Anna Arizzi, docente di lettere e referente del progetto, ha intrecciato per l’evento testi e melodie dell’ospite e pagine di Calvino, Pirandello, Pessoa. Così i temi del sogno, della realtà, della libertà e delle trappole, dei ruoli e delle maschere, del senso stesso della vita sono diventati un gioco tra libri e note. Emozionanti e coinvolgenti per il numeroso pubblico (gli studenti delle classi quarte e quinte liceali) le esecuzioni dal vivo di Tony Canto, e particolarmente i brani “Visionario”, “Moltiplicato”, “1908”, “Il treno della felicità”.

Molto conosciuto nelle nostre zone, ricco di esperienze nazionali ed internazionali, Canto, al Guttuso, voce e l’immancabile chitarra, si è espresso con il suo sound e la sua cifra stilistica, così originali e riconoscibili. Inoltre l’ospite, nella mattinata del suo ritorno a scuola, raccontandosi in modo spigliato e divertente, si è dimostrato un appassionato lettore, un fine conoscitore di poesia, di narrativa, di filosofia. Grande la sintonia con gli alunni e con i professori del Guttuso.

Artista tra artisti, Tony Canto ha ricevuto una calorosa accoglienza e originalissimi doni personalizzati, ispirati alla sua figura e alle sue canzoni. L’autore, compositore, cantante, arrangiatore, produttore ha un cantiere sempre aperto di nuovi progetti e di molteplici collaborazioni: insieme ad Amara ha curato la composizione delle musiche del recente spettacolo teatrale di Simone Cristicchi “Franciscus”, ha prodotto ed arrangiato l’ultimo album di Mario Venuti di cui ha scritto tre brani, ha in uscita nei cinema un cartoon di taglio internazionale, “Arf” di cui ha composto le colonne sonore, ha in corso due tournée, “Ritratti”, con Giuseppe Milici, e “Corde”, con Mannarino.