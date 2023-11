Non sono bastate le ordinanze di divieto di fermata e sosta firmate da tutti i sindaci della zona lungo la statale, oggi il traffico veicololare sulla 113 è in tilt a causa della chiusura autostradale programmata sul tratto Milazzo Rometta. La fila è chilometrica e non accenna a diminuire anche a causa dei numerosi Tir che transitano tutti giorni su questo tragitto.

Da oggi, infatti, il tratto autostradale dell’A20 compreso tra Milazzo e Rometta resterà chiuso secondo questa programmazione: dalle 7 del 14 novembre sino alle 20 del 15 novembre la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta (km 24+000) e Milazzo (km 38+022), in direzione Palermo, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro allo svincolo di Milazzo per i veicoli che transitano in direzione Palermo. Dalle 7 del 16 novembre sino alle 20 del 17 novembre la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Milazzo (km 38+022) e Rometta (km 24+000), in direzione Messina, e la conseguente istituzione dell’uacita obbligatoria allo svincolo di Milazzo con rientro allo svincolo di Rometta per i veicoli che transitano in direzione Messina.

La decisione di chiudere l’autostrada, presa dal Consorzio Autostrade Siciliane, è stata necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del tratto Milazzo e Rometta.

Numerose le pattuglie presente per veicolare il traffico mentre il Cas ha assicurato che sarà sempre disponibile la corsia di emergenza per far transitare, qualora fosse necessario, mezzi di soccorso via autostrada.