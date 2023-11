Senza acqua il centro cittadino di Milazzo, lavori in via Umberto I. Ecco gli orari dell’interruzione idrica

Oggi, lunedì 13 novembre, dalle 14 alle 17, mancherà l’acqua in tutto il centro cittadino.

L’interruzione è necessaria per consentire agli operai di effettuare un intervento di riparazione alla condotta idrica in via Umberto I in prossimità del civico 182.