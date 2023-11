Nei giorni scorsi, l’Assessore ai Beni Culturali e Istruzione, Lucia Scolaro, ha ricevuto Livio Simone, vicepresidente nazionale dell’Associazione Napoleonica d’Italia, fondata a Padova nel 1993. Dal Veneto in Sicilia, nel Comune di Milazzo, per progettare, insieme, il primo corteo storico della Città.

《Un progetto che avevo in mente da parecchi mesi e al quale lavoro già dall’estate – ha dichiarato l’assessore Scolaro -. Del resto con una delle Cittadelle Fortificate più belle e più grandi d’Europa, la rivisitazione storica per far rivivere eventi per i quali la nostra città trova posto nei libri di storia, non solo è auspicabile, ma rappresenta un’iniziativa dal grande valore storico-culturale》

La data in cantiere è quella del 17 marzo, Anniversario dell’Unità d’Italia.

Il progetto vedrà il coinvolgimento di diverse scuole cittadine, associazioni teatrali, culturali e giovanili e la collaborazione della Proloco di Milazzo.