Bim Bum Basket Rende – Svincolati Milazzo 67-76. Parziali : 19-24 31-45 54-63 67-76. La Svincolati Milazzo espugna il campo del Basket Rende al termine di una gara condotta sin dalle prime battute. I ragazzi di Coach Trimboli recuperano capitan Barbera ma ancora privi di Battaglia.

Palla a due ed è Guerra ad iscriversi per primo a referto, i padroni di casa rispondono con i liberi di Gatta. Dopo un sostanziale equilibrio nei primi due minuti é uno scatenato Bolletta a rendersi protagonista. Tre triple consecutive del numero 12 del Milazzo lanciano la propria compagine sul + 8 a 5’13 dalla prima sirena. Rende chiama timeout e prova a rimettere le cose in sesto. Al rientro i calabresi accorciano sul – 3,10-13, ma il duo Guerra-Karavdic risponde per il nuovo allungo siciliano. +7. Nei minuti finali della frazione i locali limano il distacco e chiudono sul – 5, 19-24. L’avvio del secondo periodo è a rilento per entrambe le formazioni, molti gli errori sotto canestro. Odigie muove il punteggio, +7 ospite, a seguire è Sindoni a colpire due volte da oltre l’arco per l’ulteriore allungo della Svincolati, +13. Tomic e Gatta, per Rende, provano a riportare sotto i suoi ma sono ancora i Milazzesi a colpire per il + 14, 31-45 al riposo lungo.

Al rientro Rende si riporta sotto e va sul – 8, 44-52 a metà quarto, i ragazzi di Coach Trimboli tornano al vantaggio in doppia cifra ma due bombe consecutive di Ginefra e Gatta spingono I padroni di casa sul – 4, 50-54. La panchina ospite sprona i suoi ad una maggiore attenzione e cosi è ancora Karavdic a farsi valere nel pitturato ed a lanciare i mamertini sul + 10. Milazzo spinge ancora ma Rende non molla e chiude la terza frazione sul – 9, 54-63.

La Svincolati ben controlla il match nei primi quattro miniti dell’ultimo quarto. A seguire Rende non demorde e realizza consecutivamente riportandosi sul – 4, a 4’24 dalla sirena il tabellone segna il punteggio di 63-67. Il sogno dei locali dura poco, il trio Bolletta – Guerra-Karavdic è protagonista per il +11 Milazzo a 1’41 dalla fine. I giochi sono ormai chiusi, scorrono i secondi con Barbera e compagni in totale controllo del match.Giunge così la sirena finale sul punteggio di 67-76 che premia la compagine bianco-blu.

Bim Bum Basket Rende

Gersosimo, Ginefra 9 Gatta 9 Montemurlo ne Tomic 21 Guzzo 3 Festinese 5 Bisceglie 4 Markovic 6 Hajrovic 10 Guido ne Carrabotta All. Carbone

Svincolati Milazzo

Salvatico, Barbera, Battaglia ne Odigie 10 Guerra 17 Bolletta 14 Karavdic 19 Sindoni 6 Traore’ 3 Scredi, Manfrè 7 All. Trimboli Vice All. Marisi

Arbitri: Santonastaso-Carotenuto.