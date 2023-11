E’ morto Ciccio Italiano, volto storico della sinistra milazzese. Da mesi combatteva un male incurabile. Ieri, sabato 11 novembre, aveva compiuto 70 anni. Ha ricoperto la carica di consigliere comunale, consigliere provinciale nel 2017 e di assessore/vice sindaco (tentò anche una candidatura alle Regionali), diventando uno dei protagonisti della politica locale te dagli anni 90 al 2020. Il suo ultimo incarico è stato quello di vice sindaco di Giovanni Formica.

Era un uomo del popolo e per il popolo.

Durante il Covid il Comune di Milazzo fu il primo centro siciliano ed uno dei primi in Italia a disporre la sanificazione delle strade sull’esempio di quanto avvenuto in Cina a Wuhan, città da cui è partito il primo focolaio di contagio a livello mondiale, con tanto di acqua ozonata. Ad avere l’intuizione fu proprio Ciccio Italiano, all’epoca assessore all’Ambiente, che non solo ha lavorato affinché si potesse attuare la poderosa opera di sanificazione del territorio mamertino ma ha seguito in prima persona tutte le operazioni. E in alcuni casi ha personalmente effettuato le operazioni di bonifica con tanto di scafandro giallo di protezione.

Dipendente dell’Enel in pensione, negli ultimi anni si era ritirato a vita privata. Sempre più raramente si vedeva in giro per le vie della città a chiacchierare con la gente come amava tanto fare.

《Apprendo con profondo dispiacere – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Pippo Midili – della prematura scomparsa di Ciccio Italiano. Più volte assessore e consigliere comunale di Milazzo, Volto storico della sinistra milazzese. Non siamo mai stati politicamente vicini ma la signorilità che lo contraddistingueva non ci ha mai impedito il libero confronto ed il rispetto reciproco

I funerali si terranno domani, lunedì 13 novembre, alle 15, al Duomo di Milazzo.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo.