Il traffico veicolare verrà deviato sulla strada Nazionale nelle fasce orarie indicate. Il comune di Torregrotta ha già firmato l’ordinanza per vietare la sosta delle macchine lungo la nazionale e consentire alle auto di transitare con facilità e senza rallentamenti.

La decisione di chiudere l’autostrada è necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del tratto della A20 compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta.

Dopo il vertice in Prefettura il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, ufficializza gli orari di chiusura della A20, dal 14 al 17 novembre nel tratto autostradale Milazzo – Rometta.

