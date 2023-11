Una festa per celebrare il trionfo di Ginevra Lazzaro nel recente campionato italiano. L’atleta milazzese, giovane promessa del mondo della pesistica italiana, infatti, ha conquistato nel 2023 due titoli di campionessa italiana.

Uno straordinario successo che non poteva passare inosservato. L’appuntamento è in programma per il 23 novembre alle 17 negli spazi del box CrossFit Milazzo (via Madonna delle Grazie, 88). «Si tratta non solo di una festa – spiega il coach Michele Ragno – ma anche di una dimostrazione sportiva. Sarà un’opportunità unica per vedere da vicino Ginevra e gli altri ragazzi della pesistica Milazzo mentre mettono in mostra le loro abilità. Vi aspettiamo numerosi pel festeggiare il trionfo e poter, in questo modo, incitare i nostri sportivi a nuove vittorie».

