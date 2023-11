Momento speciale sarà la presentazione della stanza multisensoriale snoezelen dove avverrà una condivisione di setting didattici innovativi e terapeutici. Sono previsti tavole rotonde e vari workshop sul tema dell’inclusione. «Si tratta – precisa la dirigente scolastica Alma Legrottaglie – di un’esperienza importante per il nostro istituto che sarà sicuramente occasione di aggiornamento, confronto crescita professionale e umana»

L’equipé è formata da una pedagogista speciale, due docenti, due psicologi, una logopedista e un assistente sociale che osserveranno il lavoro dei nostri docenti con gli alunni diversamente abili nelle varie classi dei tre ordini di scuola e incontreranno genitori, associazioni locali e specialisti per discutere e confrontarsi sulle problematiche inerenti al mondo dei bambini con bisogni educativi speciali.

Da lunedi 13 novembre e per un’intera settimana , l’Istituto Comprensivo Secondo accoglierà una equipé di sette specialisti proveniente dall’ ufficio didattico e psicologico del distretto di Kaunas in Garliava (Lituania) nell’ambito del programma Erasmus ka122.

