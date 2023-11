Al fine di consentire l’esecuzione di lavori urgenti in via Tono, dove si è verificato un guasto, oggi – 9 novembre – dalle 14,30 alle 17 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Grotta Polifemo, via Nettuno e via Tono.

