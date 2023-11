Saranno la comicità del popolare comico catanese Carmelo Caccamo, in arte “Signora Santina” e le melodie rock di Vasco Rossi ad accendere il “San Martino Fest 2023”, l’apprezzata manifestazione autunnale che festeggia la spillatura del vino novello, in programma questo fine settimana: sabato 11 e domenica 12 novembre nella centrale piazza S. Papino di Milazzo.

Un evento che si preannuncia anche quest’anno un successo di presenze, con centinaia di persone provenienti dall’hinterland tirrenico. La manifestazione che si realizzerà nel suo classico format con l’installazione di stand gastronomici per la degustazione di panini, caldarroste, vino novello e cannoli siciliani, oltre che di stand espositivi di artigianato ed hobbistica e animazione per bambini.

Oltre alla classica sagra anche tanto sport nell’edizione 2023, tra le novità di questa edizione, sabato 11 dalle ore 9,00 si svolgerà un torneo di calcio per bambini “Trofeo San Martino Fest” organizzato dall’A.S.D. Gi.Fra. con la partecipazione delle scuole di calcio A.S.D. GI.FRA Milazzo, S.S. Milazzo, Melas 2017, A.C.D. Folgore Milazzo 1978 e la Scuola Calcio Segato Juventus Academy. Gli stessi partecipanti verranno premiati nel corso della serata sul palco di piazza S.Papino.

INTRATTENIMENTO. Attesissimo il programma d’intrattenimento che animerà le due giornate di festa: sabato 11 è previsto il dj set con discoteca sotto le stelle a cura di DJ Carmelino La Rocca e l’esibizione comica del noto cabarettista ed attore che si cimenterà nel suo cavallo di battaglia “La Signora Santina”. Domenica 12 invece ci sarà spazio nel pomeriggio (a partire dalle ore 17) per l’animazione per bambini e famiglie con Zio Salvo “Bimbilandia” e a seguire l’esibizione musicale della band “KOManda-MENTI” Vasco Rossi tribute.

ISTITUZIONI A SOSTEGNO. L’evento giunto alla settima edizione, anche quest’anno verrà svolto con la collaborazione della Parrocchia SS. Crocifisso e gode del Patrocinio della Regione Sicilia Assessorato turismo sport e spettacolo, della Città Metropolitana di Messina e del supporto del Comune di Milazzo.

BENEFICIENZA. Il ricavato delle varie attività, verrà devoluto, anche quest’anno, a sostegno di famiglie in difficoltà e all’aiuto di bambini e ragazzi bisognosi per il loro percorso di studi sia scolastici che universitari tramite l’istituzione di borse di studio. In termini di solidarietà, si ricorda che lo scorso anno sono state consegnate tre borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, offerte ad altrettanti studenti dell’I.T.T.S. E. Majorana di Milazzo, oltre a 40 buoni spesa del valore di 25 euro donate alla Charitas di S. Papino e la somma di 2000 euro consegnata alla Parrocchia del SS. Crocifisso per le iniziative caritatevoli.

PROGRAMMA SAN MARTINO FEST 11-12 NOVEMBRE 2023:

SABATO 11 NOVEMBRE 2023. Ore 9, Campo sportivo S. Papino, Torneo di calcio per bambini, categoria pulcini “1° TROFEO SAN MARTINO FEST” a cura dell’A.S.D. GI.FRA. Milazzo. Con la partecipazione delle squadre: A.S.D. GI.FRA Milazzo, S.S. Milazzo, Melas 2017, A.C.D. Folgore Milazzo 1978, Scuola Calcio Segato Juventus Academy;

Ore 17:00, apertura stand espositivi di hobbistica ed artigianato

Ore 18:00, apertura stand gastronomici con panini con salsiccia, caldarroste, vino novello, cannoli siciliani e malvasia con animazione e musica;

Dalle ore 19:00 DJ-SET con DJ Carmelino La Rocca e “discoteca sotto le stelle”;

Ore 20:00 Premiazione Torneo di calcio per bambini “1° TROFEO SAN MARTINO FEST”

A seguire: Spettacolo di cabaret con Giovanni Caccamo in arte “LA SIGNORA SANTINA”.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023. Ore 17:00 apertura stand espositivi di hobbistica ed artigianato. Spettacolo per bambini con Zio Salvo “Bimbilandia”: giochi, animazione, sfilata di mascotte, trampolieri, giocolieri e spettacolo di bolle di sapone; Apertura stand gastronomici con panini con salsiccia, caldarroste, vino novello, cannoli siciliani e malvasia;

Ore 18:30 spettacolo musicale con i “KOMAanda-MENTI” Vasco Rossi tribute band.

Ore 21:00 estrazione dei premi in palio e conclusione dei premi in palio e conclusione manifestazione.