Il sindaco Pippo Midili ha inviato questa mattina una lettera al presidente del Consorzio autostradale per chiedere un sollecito intervento finalizzato a ripristinare l’impianto di illuminazione sulle rampe dello svincolo autostradale di Milazzo 《causa di pericolo alla sicurezza degli automobilisti e pregiudizio alla sicurezza stradale. Con l’avvicinarsi del periodo invernale e con l’arrivo delle piogge la situazione dovrà essere immediatamente portata a risoluzione anche per non creare ulteriori pericoli e disagi agli utenti》

nei giorni scorsi la situazione dello svincolo di Milazzo era stata denunciata dall’ex presidente del consiglio comunale di Milazzo Gianfranco Nastasi e dal deputato regionale Matteo Sciotto che ha invocato un 《intervento urgente per assicurare l’illuminazione degli svincoli e la sicurezza di chi utilizza queste importanti infrastrutture》.