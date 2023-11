Quasi pronto il cartellone degli spettacoli invernali in programma al teatro Trifiletti di Milazzo. Dopo lo spettacolo del duo comico siciliano “Soldi Spicci“, che ha fatto sold out tutte le serate, il primo ad esibirsi sarà il 17 dicembre Mario Venuti. In programma anche Roberto Lipari, il cantautore Sergio Cammariere e il comico e attore Giobbe Covatta.

Il cartellone invernale pensato dall’amministrazione che verrà ufficilizzato a breve, si svolgerà interamente all’interno del Teatro Trifiletti di recente ristrutturato.

Tra gli eventi previsti anche la decima edizione del Milazzo Film Festival che cambia periodo e location. La kermesse cinematografica, infatti, è in programma dal 29 febbraio al 3 marzo proprio all’interno del teatro cittadino.