Il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Antonio Nicosia oggi hanno premiato l’atleta Simone Scibilia della societa SWIMBLU per i successi raggiunti durante la Stagione Openwater 2023 Simone si è classificatib 2′ al GPRIX ITALIA Federazione Italiana Nuoto, 3 classificato GPRIX SICILIA ASSOLUTO SPRINT SICILIAOPENWATER, 1` classificato FIN Sicilia di Cat. Nel Fondo 10 Km e 5Km- 1′ classificato di cat. Nello Sprint.

《Sono soddisfatto ed orgoglioso – dice Simone Zappia, presidente della societa SWIMBLU – dei risultati ottenuti in generale da parte di tutti gli atleti del nostro team, formato da persone e amici che hanno seguito un percorso in acque libere e vasca lungo ormai un decennio e che ci vede coinvolti nei campi gara delle manifestazioni piu importanti del panorama Nazionale/Regionale di nuoto Acque libere dove alla pari dell’atleta Simone Scibilia che ben si è distinto da diversi anni, hanno conseguito piazzamenti di tutto rispetto anche atleti come (Cristina Faranda, Gianluca Venuti, Angela Briuglia) . Ricordando che in questo percorso NAL ci sono atleti del nostro settore agonistico già piu volte convocati nei vari collegiali della Nazionale Italiana di nuoto che ci spingono a fare sempre meglio e a fare conoscere questa meravigliosa disciplina del nuoto in Acque Libere che ogni anno accresce di interesse visto che il mare della nostra città ben si presta per questo tipo di disciplina sia in estate che in inverno》

Simone è stato campione regionale di categoria 10km FIN, 5 km FIN e Sprint ASI. Secondo posto Nazionale al GPRIX Italia di categoria FIN e terzo posto assoluto Sprint del SIcilia Open Water ASI.