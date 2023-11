Entro fine mese i parcheggi a Milazzo torneranno a pagamento. Per oggi, infatti, i giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo di Catania hanno fissato la trattazione collegiale della causa. Tra qualche giorno la sentenza stabilirà se i parchimetri installati dalla società Sis di Perugia, che aveva vinto l’appalto, dovranno essere rimborsati dal Comune di Milazzo oppure resteranno alla ditta umbra che li dovrà rimuovere.

Intanto è già stato predisposto tutto per l’attivazione del servizio che verrà gestito direttamente dal Comune. Il pagamento potrà essere effettuato tramite gratta e sosta, app oppure con le classiche colonnine. Al bando fatto dall’amministrazione comunale per individuare la società per la gestione dell’app hanno risposto quattro ditte, i commercianti per la vendita dei gratti e sosta sono stati individuati e il Comune sa già dove acquistare i parchimetri nel caso in cui il Tar decidesse di lasciarli alla Sis e quindi dovranno essere rimossi.



Dopo che il sindaco aveva annullato la gara, i legali della Sis avevano chiesto la sospensione dell’efficacia di tutte le determine e delibere adottate da palazzo dell’Aquila per sospendere l’aggiudicazione della gara, rappresentando l’urgenza di tale provvedimento proprio col fatto che il Comune aveva deciso di dare avvio al servizio in maniera diretta. Richiesta di sospensiva degli atti di annullamento in aututotela del Comune di Milazzo della gara per l’assegnazione del servizio di sosta a pagamento che il Tar di Catania ha rigettato lasciando aperta sola la questione dei rimborsi dei parchimetri.