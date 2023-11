Il comandante della Polizia Locale Giacomo Villari ha firmato l’ordinanza che lungo il cavalcavia n. 10 (Fiumarella) istituisce il doppio senso di circolazione veicolare, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore ai 7,5 tonnellate, e relativa segnaletica di preavviso da istituire all’intersezione tra la via Botteghelle e la SS. 113 e all’intersezione tra la via Fiumarella e la via Rio Rosso. Ha inoltre istituito il divieto di transito pedonale, sul marciapiede lato OVEST, ossia lato Palermo.

Per quanto riguarda il cavalcavia di Grazia (il numero 9), di competenza della Città Metropolitana, l’assessore Francesco Coppolino ha già contattato gli uffici competenti per sollecitare le operazione di sgombero dei semafori e ripristinare la segnaletica dopo il dissesquestro. Sul cavalcavia possono transitare i mezzi pesanti pari a 44 tonnellate.

L’ordinanza entrerà in vigore tra 48 ore.