Il comandante della Polizia Locale di Milazzo Giacomo Villari fa chiarezza su una notizia che da giorni circola in città.«In atto in città l’autovelox non risulta operativo. Come consuetudine quando lo stesso entrerà in funzione, si procederà a dare preventiva comunicazione ai cittadini con le segnalazioni relative alla presenza dell’apparecchiatura, cosi come prevede la normativa»

«Per quanto riguarda, invece, lo Street Control – ha aggiunto il comandante – l’individuazione delle possibili strade interessate riguarda solo una comunicazione di alcuni anni addietro. Oggi il servizio è funzionante su tutto il territorio comunale e pertanto non vi sono strade escluse da possibili verbalizzazioni per infrazioni. Un chiarimento per evitare “corto circuiti” con i cittadini»