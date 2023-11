Milazzo, niente più attese per smaltire gli ingombranti. Apre il Centro Conferimento Rifiuti

Milazzo, niente più attese per smaltire gli ingombranti. Apre il Centro Conferimento Rifiuti

Il nuovo Ccr, Centro conferimento della città di Milazzo, aprirà i battenti entro fine mese in contrada Masseria. Ad scriverlo sulla sua pagina Facebook il sindaco Pippo Midili. Ingombranti, Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed altro materiale potranno essere conferiti ogni giorno ed in orari prestabiliti senza abbandonarli più in strada. Nessuna attesa e soluzioni di raccolta differenziata immediata.

La struttura si trova dopo la Raffineria, nei pressi del capannone che in passato ospitava l’ex ipermercato Carrefour.