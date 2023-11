《Ho fissato l’appuntamento odierno già la scorsa settimana quando mi sono accorto di questo orientamento emerso nella Conferenza Territoriale Scolastica (alla quale hanno partecipato i sindaci di Patti Gianluca Bonsignore, di Tusa Angelo Tudisca, di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e di Pace del Mela Mario La Malfa), il Provveditore, dirigenti scolastici e rappresentanti sindacali – afferma Midili – ritenendo opportuno che Milazzo mantenga l’attuale organizzazione anche perché l’istituto Garibaldi, che può contare su 618 studenti è anche sede da oltre un decennio di Osservatorio d’Area sulla dispersione scolastica. Osservatorio del quale il Dirigente Scolastico è il coordinatore di 26 scuole in rete che ricadono nell’ambito XV della provincia di Messina》

Un riassetto che comunque non avrebbe ripercussioni sugli studenti, bensì sull’organizzazione scolastica. Nello specifico Milazzo perderebbe il dirigente scolastico, che però il prossimo anno andrà in pensione e il direttore di segreteria.

Per evitare questo accorpamento il sindaco Pippo Midili ha deciso di incontrare l’assessore regionale alla pubblica istruzione Girolamo Turano.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.