E’ in programma per venerdì 10 novembre a Palazzo D’Amico , alle 17.15, la presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2023, organizzata dal “Centro di Solidarietà di Milazzo Aps. All’incontro saranno presenti Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia, il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, gli assessori Pasquale Impellizzeri e Francesco Coppolino, ma anche imprenditori, rappresentanti degli Enti del Terzo Settore e Volontari.

La giornata della Colletta Alimentare Nazionale è prevista per il 18 novembre in partenariato con la Fondazione Banco Alimentare. La raccolta verrà effettuata in diciannove supermercati di Milazzo e dell’hinterland