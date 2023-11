Una piattaforma nazionale che intende aiutare gli aspiranti imprenditori, offrendo loro un servizio di supporto e di accompagnamento per orientarsi nel percorso, non sempre semplice, finalizzato alla costituzione di una nuova impresa. È a questa necessità che risponde SNI-Servizio Nuove Imprese di Unioncamere, attraverso gli Sportelli territoriali degli Enti camerali.

Giovedì 9 novembre, alle 9.30, nella sala Consulta del Palazzo camerale, sarà presentato lo Sportello SNI della Camera di commercio di Messina. «Almeno 300mila persone in Italia, ogni anno, decidono di mettersi in proprio, dando vita a un’impresa – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – un numero che potrebbe, certamente, aumentare con lo SNI, un servizio di sostegno e di orientamento adeguato alle esigenze di chi intende mettersi in proprio».

All’incontro interverranno il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina; il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro (da remoto); Caterina Pampaloni, senior project manager Unioncamere (da remoto); Serena Manzone, Agenzia di sviluppo della Camera di commercio di Chieti Pescara (da remoto); Patrizia Costia e Valentina Bartalini di Fondazione ISI della Camera di commercio Toscana Nord (da remoto); Maria Laura Vadalà, digital promoter e referente Sportello SNI della Camera di commercio; Giuseppe Saporita, commercialista.

Al termine degli interventi, le testimonianze degli imprenditori Lucia Vento e Pietro Arcovito.