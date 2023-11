Due titoli di campionessa italiana per Ginevra Lazzaro, giovane promessa del mondo della pesistica italiana che si è distinta nel corso del 2023. Ginevra, rappresentante della Pesistica Milazzo, ha dimostrato una straordinaria determinazione e talento, conquistando la vetta del podio nazionale in due categorie diverse,under 17 e under 15 anni. La prima vittoria è avvenuta il 29 aprile a Verona nella categoria 45kg under 17. Salendo sul gradino più alto del podio, ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nella pesistica giovanile italiana. Ma le sue imprese non sono terminate qui.

Il fine settimana scorso, a Cosenza, Ginevra ha fatto doppietta, confermandosi come campionessa italiana anche nella categoria 45kg under 15. Questo doppio successo è testimonianza del suo impegno costante e della sua dedizione allo sport.

Ma Ginevra non è soltanto un’atleta straordinaria. Questa giovane campionessa ha dimostrato di avere la testa sulle spalle e una visione chiara per il suo futuro. Mentre sogna di rappresentare l’Italia alle olimpiadi in futuro, Ginevra non trascura la sua istruzione. Al liceo classico, mantiene una media del 9, dimostrando la sua eccellenza anche negli studi. E le sue abilità non si limitano solo allo sport e all’istruzione. Ginevra si impegna nella musica nella danza, e si distingue in ogni campo che intraprende.

Il suo impegno e talento eclettico la rendono una giovane promessa da tenere d’occhio, sia sul tappeto di gara che nella sua crescita personale e professionale.