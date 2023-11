Milazzo, al centro estetico Jonails arriva la Spa per bimbe. Idea trendy per festeggiare i compleanni

L’ambientazione sembra quella di una favola. E in realtà le giornate “Party Spa” un po’ lo sono. Un’iniziativa da favola per piccole principesse. L’idea di aprire le porte del suo centro estetico alle più piccole è di Francesca Puleo proprietaria a Milazzo di Jonails, che ha deciso di trasformare il suo negozio in una Spa per sole bambine, basando tutto su due elementi: relax e divertimento.

Proprio così. Durante i pomeriggi “Spa Day”, riservati solo a giovanissime clienti, tutto è studiato per essere a misura delle “piccole” donne. Ogni tipo di trattamento viene fatto da personale qualificato che tiene però in considerazione l’età. Significa che ci saranno i massaggi ad hoc al corpo, alle mani, ai piedi, i trattamenti al viso, il trucco e la manicure. Uno spettacolo sono le bambine con i cetrioli sugli occhi, i bigodini nei capelli e il rossetto rosso sulle labbra.

E’ così che le giovani clienti, che appena arrivano indossano kimono di raso, ciabattine e fascia per i capelli, tutto rigorosamente rosa, vengono catapultate in un pomeriggio indimenticabile fatto di coccole.

«Ho già organizzato il primo evento il 26 ottobre dopo avere visto che in molte altre città questa è un’iniziativa che funziona tantissimo – racconta Francesca – ed è stato un bellissimo successo. Tanto da poter diventare una tendenza. Vedere queste bambine che si comportano come signore è qualcosa di inimmaginabile. Riempie il cuore di gioia». Un trionfo che ha spinto Francesca ad organizzare un secondo evento previsto per domenica 12 novembre.

Le piccole, infatti, trovano un negozio completamente trasformato ed allestito per l’occasione. Ad affiancare Francesca nella preparazione dell’ambiente è Livia Santos esperta del settore. Le bimbe, che possono essere da sei a dieci, hanno a disposizione sui tavoli il proprio kit di bellezza personale, trucchi e smalti per poter fare anche da sole, un gioco molto reale perché tutto quello che usano, dai prodotti ai pennelli, è quello professionale utilizzato realmente in negozio. «Si divertono – aggiunge Francesca – soprattutto a smaltarsi le unghie che poi noi impreziosiamo con disegni e glitter»

Un vero e proprio momento di festa per passare delle ore uniche. Per loro ci sono dolci per la merenda, microfoni per cantare e tanti gadget che vengono regalati durante il pomeriggio. Tipo gli occhiali a forma di cuore, collane, pettini e trucchi.

«L’idea – conclude Francesca – è nata per impegnare le nostre bambine in qualcosa di diverso. Che poi è anche una bella proposta per festeggiare un compleanno trendy perché nuovo e originale»

Insomma provate ad immaginare un gruppo di bambine in estasi davanti a smaltini e rossetti, tutte in kimono con le loro amiche del cuore per una giornata da principesse. Come in una vera e propria favola.

