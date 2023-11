Installare un semaforo per regolare la viabilità all’incrocio di Botteghelle, superando così i problemi di sicurezza ma garantendo le attività economiche della Piana ed in particolare i vivaisti, settore che occupa circa 2000 persone e che rischia di andare in sofferenza.

Questa la proposta dell’Amministrazione comunale per superare le criticità che sono emerse negli ultimi tempi al quadrivio che regola l’accesso e l’uscita da Milazzo per le auto che provengono da Merì e che hanno indotto l’Anas a realizzare la linea continua per impedire l’immissione delle auto nella via Botteghelle.

Nei giorni scorsi proprio in prossimità dell’incrocio si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’Anas, della Città Metropolitana e dei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela e si è parlato della possibilità di realizzare una rotatoria, ma l’ipotesi, sostengono il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla viabilità. Francesco Coppolino, non è immediata.

《Occorre invece risolvere subito il problema per salvaguardare le imprese che operano nella Piana e che sono un importante segmento della nostra economia – affermano -. Per questo, pur considerando la rotatoria una soluzione a medio lungo termine (occorrono progettualità e risorse prima di procedere ad eventuali espropri e alla realizzazione dell’infrastruttura), proponiamo di collocare un sistema semaforico che siamo pronti a sostenere economicamente sia per quel che concerne la fornitura che la manutenzione. Sarebbe la soluzione idonea a superare i problemi di sicurezza evitando il ripetersi di incidenti e al tempo stesso oltre a consentire il transito da e per via Botteghelle, permetterebbe di migliorare anche il transito sulla SS113 che conduce ad Olivarella. Una soluzione da attuare subito e in tale ottica auspichiamo che il prefetto Di Stani, del quale conosciamo la sensibilità istituzionale, possa promuovere un tavolo risolutivo con tutti i soggetti interessati. Del resto anche quando è sorto il problema della sicurezza sui cavalcavia, l’installazione dei semafori sui viadotti Botteghelle e Brigandì, nel territorio di Milazzo, è stata immediata》

E al riguardo l’Amministrazione ha anche comunicato di aver chiesto al Tribunale di Barcellona il verbale di dissequestro, già adottato, per poter sbloccare la circolazione nel tratto via della Concordia-Grazia e in quello Fiumarella – Botteghelle.