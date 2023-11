“Cantieri Zeta” e “Associazione Città Invisibili”, gli incontri per ricordare Giorgio Gaber. Mercoledì il primo

“Cantieri Zeta” e “Associazione Città Invisibili” propongono una serie di incontri su Giorgio Gaber, “il ragazzo che voleva fare il rock and roll”. A 20 anni dalla sua morte l’intento è riscoprire la potenza profetica del suo “teatro canzone”, espressione di un impegno totale sia politico che culturale.

Gli incontri del mercoledì a Cantieri Zeta, in via Dei Mille – 40, saranno animati dai testi rivoluzionari delle canzoni di Gaber, introdotti da Santo Laganà.

《Ogni settimana a partire da questo mercoledì 8, alle 18:30, per tutto novembre – scrive in un comunicato stampa Anna Parisi – viaggeremo nella canzone d’autore, per parlare poi, e soprattutto, dell’ intellettuale e del divulgatore provocatorio, precursore dei tempi, e autore di ritratti puntuali del nostro paese negli ultimi 40 anni del secolo scorso》