Oggi Milazzo ha il suo canale Whatsapp. Ecco di cosa si tratta e come iscriversi

Oggi Milazzo ha il suo canale Whatsapp. Ecco di cosa si tratta e come iscriversi

Da oggi anche Oggi Milazzo ha il suo canale Whatsapp. Un modo semplice, affidabile e privato per ricevere le notizie pubblicate sulla nostra testata online. Uno strumento di trasmissione che rappresenta un’interessante modalità per rimanere aggiornati su ciò che maggiormente interessa. E di farlo su whatsApp che è, senza dubbio, l’applicazione che si utilizza maggiormente nella quotidianità. Chiunque si iscriva a un canale WhatsApp potrà dunque ottenere costanti aggiornamenti sugli argomenti inerenti al canale stesso, al quale potrà liberamente accedere una volta iscritto per consultare la cronologia delle comunicazioni e delle condivisioni degli ultimi 30 giorni.

COSA SONO I CANALI WHATSAPP. Sono uno strumento di trasmissione, introdotto nella famosissima applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta a settembre 2023, con cui si possono inviare testo, foto, video, adesivi e sondaggi. Un servizio assolutamente privato soprattutto perché protegge le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. Chi decide di seguire un canale lo fa in maniera assolutamente riservata. Si tratta di uno strumento one-way. Questo significa che solo gli amministratori possono inviare messaggi e contenuti multimediali. Gli utenti “normali” possono reagire utilizzando emoji, rispondere ai sondaggi e inoltrare i contenuti ad altre chat.

COME TROVARE UN CANALE WHATSAPP

Apri WhatsApp; Fai click su “Aggiornamenti”; Scegli “Esplora”.

In questa schermata, trovi alcune categorie, tra cui “Tutti”, “Più attivi”, “Popolari” e “Nuovi”. Premendo l’ultima icona, puoi scegliere un’area geografica (ad esempio, “Italia”). Per trovare uno specifico canale, puoi anche utilizzare il campo di ricerca (premendo la lente d’ingrandimento). Una volta individuato un canale di tuo interesse, premi il simbolo “+” o “Iscriviti“.

Nel caso in cui il canale che vuoi seguire sia presente nell’elenco dei canali suggeriti, non devi fare altro che pigiare sul pulsante Iscriviti presente all’interno del riquadro di ciascun canale suggerito e nello specifico al di sotto di ciascuna immagine profilo e nome del canale stesso. Facendo ciò ti ritroverai infatti a seguire il canale suggerito al quale ti sei iscritto.

I CANALI SU WHATSAPP WEB. WhatsApp Web è la piattaforma che consente agli utenti di utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea direttamente dal proprio browser. Per sfruttare questo servizio, segui semplicemente questi passaggi:

Apri WhatsApp sul tuo smartphone; Tocca le tre linee orizzontali in alto a destra o l’icona a forma di ingranaggio; Seleziona “Impostazioni“; Fai clic su “Dispositivi collegati” e poi su “Collega un dispositivo“; Sul tuo computer, accedi al sito “web.whatsapp.com“; Utilizzando il tuo smartphone, inquadra il codice QR visualizzato sul computer.

Per trovare, consultare e creare canali su WhatsApp Web, fai clic sulla terza icona in alto dopo aver effettuato l’accesso.

Già da qualche settimana, invece la nostra testata online è anche su Telegram. Cerca Oggi Milazzo e iscriviti. In questo caso, sul servizio di messaggistica istantanea e broadcasting, ricevari solo gli articoli più importanti pubblicati nell’arco della giornata.