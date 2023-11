Incidente tra una motocicletta e uno scooter a Santo Pietro. Lo scontro frontale è avvenuto in via Palmara, la strada che prosegue dal rifornimeto e che arriva all’incrocio della via Rio Rosso.

Sono già intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Al momento la prognosi è riservata

Sul posto la Polizia Locale che sta effettuando i rilievi. L’ipotesi è che uno dei mezzi fosse percorrendo la strada in senso unico.

