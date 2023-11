La rassegna ideata dall’associazione incisori siciliani oggi trova un percorso diverso, supportata da Taoass cartedarte, con la collaborazione della dirazione del Museo Didattico Foscolo, viene inserita nella programmazione di una storica galleria milazzese “attraverso un percorso segnico nei suggestivi spazi espositivi, scopriamo le sinuosità naturali dei segni grafici caratterizzato dai sessantaquattro incisori che li utilizzano come linguaggio creativo. Ed è il segno inciso per acquaforte, bulini, puntasecca, acquatinta, vernicemolle e una moltitudine di tecniche sperimentali che ristabilisce il tradizionale rapporto visivo di un linguaggio segnico che raggiunge un tale valore di riconoscibilità, identificandosi nelle attività che ll’associazione incisori siciliani propone sottolinaendone il valore culturale e sociale, dove la memoria del passato riesce a fondersi con quella presente.

È in corso fino al 26 novemvre la quarta edizione della rassegna di Grafica contemporanea “Incisori Italiani del secondo 900” a cura di Carmen Caruso nelle sale della Caruso Gallery di vico Zirilli 17 a Milazzo.

