Domani 6 novembre per l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo saràun giornoimportante. Verrà inaugurato l’innovativo laboratorio di Tecnica Aeronautica. L’evento vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del Comune di Milazzo, della Città Metropolitana di Messina, dell’Aeronautica Militare e dell’Università di Messina, testimoniando l’importanza di questa nuova dotazione dell’istituto.

Il progetto, realizzato grazie al dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci, e al sostegno finanziario del programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, rappresenta un avanzamento significativo nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale.

Il laboratorio è dotato di strumentazioni all’avanguardia, tra cui spicca il simulatore di volo carenato Elite S311 G1000 XP, un dispositivo di alta tecnologia capace di emulare con precisione il volo di aerei mono e bimotore a pistoni (SEP e MEP). Questo strumento, insieme a sofisticati software di controllo del traffico aereo e di simulazione fluidodinamica, permetterà agli studenti di immergersi completamente nelle dinamiche del volo, sia sotto le regole del volo strumentale (IFR) che di quello a vista (VFR).

L’aggiunta di una seconda postazione di simulazione di volo e di una stazione meteo, che fornisce dati atmosferici in tempo reale, arricchisce ulteriormente l’offerta formativa. Gli studenti avranno a disposizione postazioni hardware di ultima generazione e software specializzati per un apprendimento che spazia dal controllo del traffico aereo alla simulazione fluidodinamica mediante modelli CFD (Computational Fluid Dynamics).

La configurazione del laboratorio è stata pensata per fornire un’esperienza il più possibile completa e realistica, essenziale per la formazione di figure professionali nel settore aeronautico. Non si tratta solo di formare piloti, ma anche controllori del traffico aereo, operatori di torre di controllo, assistenti di pista, flight dispatcher, flight follower e progettisti.

La simulazione, intesa come riproduzione realistica di fenomeni e attività, gioca un ruolo cruciale nella formazione e nelle dinamiche lavorative, soprattutto in quelle ad alto contenuto tecnologico. Il laboratorio di Tecnica Aeronautica del “Majorana” si pone quindi come un centro di eccellenza, pronto a preparare gli studenti non solo per l’inserimento nell’ambito universitario, ma anche nel competitivo mondo del trasporto aereo.

Con questa nuova struttura, l’Istituto “E. Majorana” continua il suo percorso di innovazione tecnologica verso nuovi e ambiziosi traguardi, confermando la sua forte identità nell’istruzione tecnologica, in grado di offrire ai suoi studenti, strumenti e competenze sempre più avanzati per affrontare le sfide del futuro nel settore dell’aviazione.