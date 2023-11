Come tutte le prime domeniche d’ogni mese, anche domani domenica 5 novembre ci sarà #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le Attività Culturali che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali. Anche il complesso monumentale “Castello di Milazzo” sarà visitabile gratuitamente (9:00/18:30) e lo stesso vale per il Muma, Museo del Mare di Milazzo.

Ecco il programma:

“FISHAGE” LABORATORIO PER BAMBINI laboratorio esperienziale per la realizzazione di un Acchiappasogni partendo da elementi naturali come le foglie e altri materiali di riciclo, insieme agli artisti Salvo Currò e Antonia Teatino.

TOUR GUIDATI a cura dei volontari del Museo.

Inoltre sarà possibile visitare il MuMa in maniera unica e coinvolgente grazie all’attività in realtà virtuale, immergendosi con il Capodoglio Siso a 360 gradi