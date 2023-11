Castanea Basket – Svincolati Milazzo 63-73. Parziali 17-14 29-33 46-51 63-73 La Svincolati Milazzo torna al successo imponendosi sul parquet del Castanea Basket con un +10 finale. I ragazzi di Coach Trimboli, ancora privi di Barbera e Battaglia, giungevano a Messina vogliosi di riscattarsi dopo il passo falso casalingo con la Pallacanestro Viola. Avvio di frazione equilibrato, 7-6 per il locali dopo i primi tre minuti di gioco. I mamertini operano il sorpasso ma Castanea prontamente risponde allungando sul +4 a 4’06 dalla prima sirena. Il duo Bolletta-Karavdic non ci sta e spinge Milazzo sul +1, 12-13.

Nei minuti finali del quarto i padroni di casa rimettono il muso avanti e chiudono sul punteggio di 17-14 il periodo. Nel secondo quarto la Svincolati parte forte, ancora Karavdic che realizza per il – 1 . I milazzesi giocano la carta Scredi ed è proprio il classe 2005 ad avere un impatto forte nella gara, ben dieci punti consecutivi i suoi che lanciano i bianco-blu sul +10. Coach Baldaro chiama timeout e prova a scuotere i suoi, al rientro Castanea accorcia andando al riposo lungo sul – 4, 29-33. Il terzo quarto registra in avvio le ottime giocate di Karavdic , saranno 23 i punti finali per lui, che si fa valere sia nel pitturato che da oltre l’arco. Dopo una realizzazione di Bolletta, +10, Milazzo allunga ancora con Manfrè e Scredi, + 14. Castanea non ci sta e prova ad accorciare, la Svincolati torna sul +11 per poi staccare la spina e permettere agli ospiti di rifarsi sotto. Giunge così la fine del terzo quarto sul punteggio di 46-51. Nell’ultima frazione, trascinata da Ferenc, Castanea dapprima riduce il gap ed a seguire opera il sorpasso +3, 54-51 dopo un minuto di gioco. La Svincolati Milazzo si ricompone,é ancora Karavdic a farsi sotto canestro ed a colpire ripetutamente. A 3’10 dalla sirena Guerra e compagni vanno sul + 8.

I giallo-viola non trovano più la via del canestro, Milazzo spinge ancora e vola sul +14 dopo le bombe di Manfrè e Karavdic. I giochi sono ormai chiusi, scorrono i secondi finali con la compagine del presidente Giambò che si aggiudica la vittoria sul punteggio finale di 63-73.

Castanea Basket: Caroe’ 9 Bellomo 5 Trupia 2 Diaw, Chakir 4 Russo 4 Samardzic, Bellavia 6 Ferenc 23 Yousif Husam 10 All. Baldaro

Svincolati Milazzo: Salvatico, Barbera n.e Spada n.e. Battaglia n.e. Odigie 6 Guerra 8 Bolletta 8 Karavdic 23 Sindoni 3 Traore’, Scredi 13 Manfrè 12 All. Trimboli Vice All. Marisi

Arbitri: Filesi – Mameli