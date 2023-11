A pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale del torneo regionale di serie C di pallavolo femminile, la Polisportiva Nino Romano ufficializza due conferme nel reparto centrale. Si tratta di Claudia Puglisi ed Ilenia Vallefuoco. Due atlete su cui la società ha scelto di continuare a scommettere sia per il valore aggiuntivo, fatto di qualità ed esperienza, che rappresentano all’interno del roster, sia per accompagnare nella crescita le giovanissime Rispoli e Pino, recentemente immesse nel giro della prima squadra.

Claudia Puglisi, originaria di Saponara, classe ’05, 176 cm, una delle migliori interpreti del suo ruolo nel panorama della massima categoria regionale: 《Sono felicissima di essere tornata in palestra dopo il lungo stop estivo. La scorsa stagione due finali per noi: con la prima squadra per la promozione in B2, molto combattuta, e quella territoriale con l’under 18, che non ci aspettavamo di perdere visti i risultati degli anni passati. Fa più male essere uscite sconfitte in quella giovanile, ma ancora complimenti al Team Volley Messina; bella squadra che si è meritata di vincere. Ora nuovi campionati e tutto cambia: 《Secondo me, non cambia proprio tutto. L’anno scorso siamo partite per salvarci in C ed invece siamo andate molto più avanti. L’atteggiamento è stato quello giusto, a prescindere da come sia andata a finire, e lo dovremo mantenere. Come gruppo e tecnica di squadra credo fossimo già ad un buon livello》.

Una crescita, quella di Claudia Puglisi, che ha portato tanti buoni risultati al club, ma anche tante soddisfazioni personali: 《Ho ancora diciotto anni; con impegno e dedizione si può arrivare a livelli anche più alti. Da quando sono alla Romano mi sono resa conto di essere migliorata sia dal punto di vista tecnico che fisicamente》

Ilenia Vallefuoco, di Barcellona Pozzo di Gotto, classe ’91, 180 cm, indossa ormai la casacca della Romano da diverse stagioni; una seconda pelle per lei: 《Ho iniziato a giocare abbastanza tardi, a diciotto anni, in Seconda e Prima Divisione. Dopo la promozione in serie D, con la mia squadra di origine, in realtà ho quasi sempre fatto panchina》. Poi, la scoperta da parte dello staff di Mauro Maccotta ed è arrivata la chiamata della Nino Romano: 《Quando sono arrivata mi hanno subito detto che avrei potuto guadagnarmi il posto in squadra. Queste parole mi hanno dato gli stimoli giusti e, quando sono stata inserita tra le titolari, ne sono stata ovviamente felice. Una bella conquista》. All’inizio non è stato facile: 《Ed infatti ero un pò spaesata, taciturna e tutti mi hanno aiutato anzitutto a crescere nelle relazioni. Così, ho iniziato anche io a farmi sentire in campo caratterialmente. Poi, non avendo molta tecnica, non ero ai livelli delle mie compagne di squadra. Col tempo, impegno ed allenamenti su allenamenti, sono migliorata》. Ogni anno sembra la volta buona per smettere, ma poi Ilenia c’è sempre: 《Anche quest’anno l’ho detto, ma c’è ancora passione e voglia di giocare. Certo, gli acciacchi e l’età anche, purtroppo. Fin quando potrò, andrò avanti》. In tanti si chiedono dove potrà arrivare la Romano: 《Ho molta fiducia. Secondo me, abbiamo le capacità per giocarcela fino in fondo》.

Intanto, la squadra si prepara ad affrontare l’imminente inizio di campionato. Da lunedì, 6 novembre, settimana tipo in vista dell’esordio stagionale fissato sabato 11, ore 18, al “PalaCiantro” di Milazzo. Prima avversaria l’SSD Unime guidata in panchina dall’esperto tecnico messinese Andrea Caristi.