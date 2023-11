Ai fornelli l’ ambasciatore del Gusto Pasquale Caliri. Gli allievi avranno la possibilità di apprendere i segreti di un cuoco professionista e di metterli in pratica nelle imminenti festività natalizie. “Aspettando il natale. Prepariamo il menù delle feste” il titolo dell’ iniziativa che va verso il sold out. Naturalmente la lectio magistralis, alle 13, si concluderà con la degustazione di quanto lo chef avrà preparato. Il menù: omaggio a Gualtiero Marchesi, risotto all’ ostrica; faraona con funghi, castagne e cioccolato, namelaka di lamponi. E a tutti i partecipanti verrà consegnato un ricettario.

MESSINA . in cattedra chef Pasquale Caliri e lo fa all’Istituto Albatros. Suoi allievi speciali i soci del Cral della città metropolitana di Messina. Su iniziativa del direttivo del Cral della città metropolitana di Messina e in particolare della vicepresidente Pina Giarraffa, sabato 11 novembre, dalle 9,30 all’ Istituto di viale Giostra i partecipanti avranno la possibilità di assistere ad uno show cooking d’ eccezione.

Chef Caliri sale in cattedra, gli allievi sono i soci del Cral Città Metropolitana di Messina.

Chef Caliri sale in cattedra, gli allievi sono i soci del Cral Città Metropolitana di Messina.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.