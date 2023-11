Svincolati Milazzo – Pallacanestro Viola 78-83Parziali : 27-21 40-48 66-62 78-83La Svincolati Milazzo cede il passo alla Pallacanestro Viola nel minuto finale, al termine di un match che ha visto entrambe le compagini alternarsi nel comando della gara. Si parte con Milazzo ancora priva di Battaglia e Barbera, dopo un avvio equilibrato sono i padroni di casa che tentano l’allungo grazie alle bombe di Manfrè e Sindoni, 15-7 a metà della prima frazione.

La Viola accorcia ma è ancora Sindoni, due triple consecutive per lui, a lanciare i mamertini sul +12. I calabresi non ci stanno e con Mavric e Tyrtyshnyk in evidenza chiudono il primo periodo sul – 6, 27-21. Il secondo quarto registra in avvio il nuovo allungo dei ragazzi di Coach Trimboli, +11.Ma i reggini non mollano e trascinati ancora da Tyrtyshnyk, dapprima riducono il gap ed a seguire agguantano la parità, 33-33 a 6’15 dal riposo lungo. Coach Trimboli viene espulso dall’arbitro Barbagallo, i Milazzesi accusano il colpo e così i nero-arancio ne approfittano. +8 sulla seconda sirena.

Al rientro la Svincolati si scuote, va sul – 3 dopo 2’30 di gioco con Odigie e Manfre’ sugli scudi. La Viola prova a scappare nuovamente ma Milazzo agguanta la parità, 33-33, con il canestro dalla media di Bolletta. Gli ospiti non demordono e rimettono il muso avanti ma il giovane Scredi, ben coadiuvato da Guerra e Odigie, trascina i suoi sul + 4 al giungere della penultima sirena,66-62. Ultimi dieci minuti in totale equilibrio sino ad un minuto dalla fine, punteggio 78-78. Saranno poi un canestro di Aguzzoli e la realizzazione da oltre l’arco di Maksimovic, a sei secondi dalla fine, a consegnare la vittoria alla Viola. Risultato finale 78-83.

Svincolati Milazzo: Salvatico 3 Barbera n.e.Spada n.e.Odigie 13 Guerra 14 Bolletta 6 Karavdic 6 Sindoni 10 Traore, Scredi 10 Manfrè 16 All Trimboli Vice All. Marisi

Pallacanestro Viola: Aguzzoli 17 Riversata, Simonetti 4 Konteh,Maksimovic 9 Mavric 14 Mazza, Seck 1 Binelli 11 Tyrtyshnyk 27 Russo, Collu, All Cigarini

Arbitri: Barbagallo-Puglisi