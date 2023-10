Matrimonio da favola a Salina per Giulia e Alberto due giovani di origini milazzesi. Una cerimonia magica che è finita tra le pagine della rivista Vogue Italia. Il mensile di moda, infatti, ha dedicato un lunghissimo articolo ai due innamorati pubblicando anche le foto scattate dal fotografo milazzese Antonino Gitto (gap)

Si parla di una cerimonia nuziale andata avanti per due giorni all’hotel Signum, di un vestito in pizzo realizzato a mano e per farlo cis ono volute mille ore di lavoro. E di un secondo vestito indossato per il party realizzato all’uncinetto da un’artigiana di Salina. Per non parlare dei dettagli, curati tutti con grande attenzione. Come per esempio i cesti eoliani per i fiori (realizzati tutti dal cestaio dell’isola) e la macchina scelta per l’arrivo in chiesa una Fiat campagnola del ‘63 acquistata e restaurata proprio in occasione del matrimonio.

«Salina per me – dice Giulia – è da sempre l’isola felice. Ho passato tutte le vacanze in compagnia della mia famiglia e da quando ci siamo conosciuti anche con Alberto. È un luogo magico dove ritrovo ogni anno i miei amici di infanzia e dove il tempo sembra sempre fermarsi. L’idea del matrimonio è stata quindi quella di condividere la nostra isola, i nostri luoghi del cuore, le nostre emozioni, il nostro mare, il profumo che si respira sull’isola».