La fontana di Piazza della Repubblica anticipa con il suo nuovo gioco di colori il ripristino della fontana del Dio Mela a Piazza Caio Duilio.

Lo annuncia il sindaco Pippo Midili in un post pubblicato su Facebook.

La novità era già stata notata dai cittadini che da giorni vedevano Stefano Cartesio sistemare in maniera diversa la struttura.

La fontana, infatti, è stata donata al Comune di Milazzo tanti anni fa dall’imprenditore Cartesio, che fino ad oggi ne ha garantito il perfetto funzionamento manutenzionandola personalmente ogni giorno.

La fontana “dei cavalli” (fontana del Dio Mela) tornerà, invece, a risplendere non appena verranno i lavori di ripristino. L’obiettivo è quello di restituirla all’antico splendore con un intervento che punta non soltanto alla pulizia ma anche alla sistemazione dell’impianto idrico per consentire alla vasca di essere funzionante in ogni parte.La fontana, infatti, che si trova nel cuore di Milazzo e che è punto di aggregazione per i giovani della città deve rappresentare anche un elemento di arredo urbano da apprezzare.