L’Area Marina Protetta (AMP) Capo Milazzo è stata invitata dal Comitato Scientifico del NESS 2023 “International Science Congress and workshop on an Eco-security system for All People” a presentare una relazione nell’ambito delle attività svolte nelle aree protette. Tale opportunità ha consentito di esporre i benefici ottenuti nei quattro anni di attività in ambito sia ecologico che socioeconomico dalla AMP di Milazzo.

La relazione plenaria si è tenuta ad Haikou, presso l’Università di Haiman, Cina e ha visto l’intervento di Ivana Bonaccorsi, componente del CDA, che insieme all’ Ing. Massimo Geraci sono stati delegati a partecipare all’importante evento.

In questa occasione la relatrice ha messo in evidenza gli ottimi risultati circa la crescita della popolazione ittica registrata nei mari delle zone ad alta protezione (300% in abbondanza e 12% in varietà di specie ittiche) e l’incremento delle affluenze di visitatori nell’AMP (oltre 15.000 solo nell’ultimo anno gli ingressi registrati al sentiero di ponente). Ciò si è tradotto in un miglioramento ed efficientamento dei servizi ecosistemici, con un positivo impatto socioeconomico evidenziabile attraverso la crescita e l’implementazione dei servizi turistici sostenibili ad essi collegati. Molto apprezzate le iniziative avviate in ambito scientifico con la collaborazione di altre prestigiose istituzioni partner e le attività di educazione ambientale rivolte agli studenti. Tra queste il progetto FEAMP ed il progetto Seaty che hanno riscosso entusiasmo nella platea. Durante la sessione pomeridiana si è inoltre tenuto l’Annual Meeting dell’International Forum on Protected Areas 2023 (IAPA) al quale ha partecipato per la prima volta anche l’AMP Capo Milazzo (associata dal 2021). In questa occasione su richiesta dell’area protetta Changbaishan National Nature Reserve si è sottoscritto il gemellaggio con la AMP Capo Milazzo. In particolare, l’accordo prevede una cooperazione tra le due Aree Protette (AP), garantendo scambi di competenze scientifiche e promuovendo un flusso di ecoturismo sostenibile tra l’Italia e la Cina.

Soddisfatti il presidente dell’Area marina, Giovanni Mangano ed il sindaco di Milazzo, Pippo Midili.

“Far conoscere la nostra Area Marina Protetta oltre i confini nazionali ed europei era fra gli obiettivi programmatici dell’Ente Gestore – ha detto Mangano – . La sottoscrizione di un Gemellaggio con l’Area Protetta cinese permetterà anche lo scambio di buone pratiche per una attenta gestione basata sulla tutela e protezione dell’ambiente ma anche per un incremento dello sviluppo socioeconomico. Aver ottenuto apprezzamento per i risultati raggiunti sicuramente è un motivo di orgoglio per il grande lavoro di squadra portato avanti in questi anni”.

“Per Milazzo l’Area marina è stata una grande conquista – ha aggiunto Midili -: una grande opportunità tale da rappresentare un valore aggiunto per la nostra offerta turistica oltre un importante strumento di tutela del nostro territorio. L’ambiente di Capo Milazzo, sia terrestre che marino, ha potenzialità che possono rappresentare un concreto volano di sviluppo e quindi occorre una gestione attenta per la sua valorizzazione. Questa esperienza in Cina, culminata anche nel gemellaggio offre alla città una ulteriore vetrina a livello internazionale così come abbiamo sempre immaginato quando abbiamo definito l’Area marina una straordinaria occasione per lo sviluppo e il rilancio del turismo sostenibile ed ambientale”.