Altre squadre stanno intervenendo, per incendi di interfaccia e macchia mediterranea, nei comuni di Piraino, S.Agata Militello e Mojo Alcantara.

Dalla sede centrale di Via Salandra è stata inviata anche personale vigilfuoco con un autobotte. Sul posto anche la Polizia Stradale e il servizio antincendio del Consorzio autostrade.

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato momentaneamente chiuso il tratto autostradale coinvolto.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, è intervenuta con un autopompaserbatoio e modulo boschivo, dopo le 11.15, nel comune di Terme Vigliatore, per contrastare un incendio interfaccia che a causa del forte vento di scirocco si è propagato rapidamente nella corsia spartitraffico dell’A20.

