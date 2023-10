Totò Cuffaro si è soffermato sui punti di contatto che il movimento intrattiene con la Democrazia Cristiana, tra cui la centralità dell’individuo e l’educazione politica, sostenendo inoltre che il cambiamento sia un nesso fondamentale di svincolo dalle effimere forme di potere, qualora ci sia il valore della coesione. Non bisogna dimenticare, inoltre, la chiusa del suo manifesto politico reso noto alcuni mesi fa: la politica deve tornare ad essere la più alta forma di servizio per la comunità. E questo rispecchia pienamente l’anima dei componenti del movimento “Partiamo da qui”.

«Si è trattato di un confronto preliminare – ha dichiarato Ninni Petrella , Presidente dell’Associazione – un avvio a nuovi spazi di collaborazione partecipati da tutta l’associazione. Uno degli argomenti essenziali del programma è stato quello di sostenere ed educare le nuove generazioni alla politica attiva, attraverso la possibilità di una scuola politica nel nostro territorio, così da colmare quelle lacune che impediscono la corretta partecipazione in società».

Lo scorso giovedì, infatti, il direttivo ha incontrato il senatore e presidente della Regione Siciliana dal 2001 al 2008 Totò Cuffaro , Segretario Politico Nazionale di Democrazia Cristiana, per stabilire le prime relazioni di quelle che saranno le basi di una pragmatica azione politica, condividendo ideali e prospettive.

