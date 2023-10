La Presidente uscente Nella Barbera , prima di porgere i saluti e i ringraziamenti finali, ha illustrato i valori e le finalità dell’UCIIM – presente a Milazzo sin dal 1946 per iniziativa della Docente Maria Cernuto – e ricordato le attività svolte nei 17 anni della sua presidenza anche in collaborazione con altre associazioni del territorio (Astrea, Lute, Italia Nostra).

Ricche di spunti le riflessioni offerte dagli altri relatori. Nino Andriolo , più che di un nuovo umanesimo, ha sottolineato la necessità di recuperare il nostro umanesimo attraverso i valori cristiani. Rosa Maria Falà , parlando della sua esperienza di ambasciatrice Erasmus e Segretaria generale del SIESC-UCIIM Italia, ha ribadito l’importanza dell’incontrarsi, del vivere e operare insieme per favorire l’affermarsi di una cultura sempre più accogliente e aperta al mondo. Il seminario si è arricchito dei validi contributi apportati dalle moderatrici professoresse Oriana Scampitelli e Rossella Scaffidi e dalla Vicepresidente di Sezione, Caterina Nicosia.

Il Dirigente dell’Itt Majorana Bruno Castrovinci , il cui istituto ha ospitato l’evento, ha illustrato le molte applicazioni che l’intelligenza artificiale trova in vari campi, dove si sostituisce sempre di più all’uomo. A seguire il dibattito, che ha evidenziato la necessità di fornire alle nuove generazioni gli strumenti culturali ed etici affinché l’uomo rimanga sempre protagonista del suo presente e del suo futuro, senza essere asservito alle macchine.

Si è tenuta l’assemblea dei soci della Sezione Uciim (Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori) “Maria Cernuto” di Milazzo per eleggere i delegati al Congresso regionale e rinnovare il direttivo sezionale che ora risulta così composto: presidente, Loredana Stagno , affiancata dalla vicepresidente Caterina Nicosia e dalle consigliere Iole Currò, Cettina Lo Schiavo, Oriana Scampitelli .

