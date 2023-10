La dirigente scolastica Stefania Scolaro eletta tra i dodici componenti del direttivo della rete nazionale degli istituti della Logistica – Resil (Rete delle Scuole Italiane della Logistica). Con una suggestiva cerimonia che si è tenuta il 26 ottobre al Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sala Aldo Moro, la preside dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo ha ottenuto il prestigioso incarico a conferma dell’impegno profuso nella valorizzazione di un istituto che è ormai considerato da tutti il fiore all’occhiello della città del Capo e del circondario.

La Rete delle Scuole Italiane della Logistica è un organismo che riunisce gli Istituti italiani che hanno l’articolazione di Logistica, fa capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed evidenzia tra le sue finalità quella di promuovere la Logistica come volano di studi per l’inserimento dei giovani in un mercato del lavoro in costante crescita.

All’evento per i saluti istituzionali e per mettere a fuoco l’importanza della rete dei logistici sono intervenuti le più alte cariche del Ministero, la sottosegretaria all’Istruzione, onorevole Frassinetti e i vertici di Alis, Associazione Logistica della Intermodalità Sostenibile della Grimaldi Group e di Confitarma Confederazione italiana degli armatori , due importanti associazioni di categoria che raggruppano imprese di navigazione e gruppi armatoriali italiani operanti nei settori del trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari dei traffici.

Tutti i presenti hanno concordato nel sottolineare la necessità di attuare degli sforzi congiunti al fine di valorizzare il settore della Logistica importantissimo per il Sistema Paese, che soffre di carenza di personale ed è alla costante ricerca di professionalità altamente qualificate da inserire in un mercato ricco di interessanti opportunità di lavoro.

I dirigenti scolastici presenti in rappresentanza di più di quaranta istituti aderenti alla Resil, distribuiti in tutto il territorio nazionale dopo aver firmato l’adesione alla rete nazionale , hanno approvato lo Statuto ed eletto gli organismi statutari , tra cui il presidente, i dodici consiglieri del Direttivo mentre dell’assemblea fanno parte tutti gli istituti scolastici.

Il nuovo incarico assunto dalla Scolaro la vedrà tra gli interlocutori privilegiati , insieme alla Presidente Brigida Morsellino e gli altri consiglieri, con il Ministero in vista della prossima riforma degli istituti tecnici e professionali e con i responsabili nazionali delle agenzie e degli armatori per portare avanti iniziative a sostegno degli studenti, allo scopo di migliorare sempre di più l’offerta didattica, formativa e professionale in grado di fornire al mercato del lavoro giovani preparati in grado di affrontare con competenza i compiti per cui vengono reclutati dalle imprese che operano nel settore della logistica.

Stefania Scolaro, già componente del Consiglio Direttivo della rete nazionale dei Nautici d’Italia Rena, si è posizionata tra i candidati che hanno ottenuto più voti, conquistandosi una funzione che si configura come un ulteriore riconoscimento, non solo delle sue indubbie doti professionali ed umane, ma anche del prestigio crescente di una scuola che in breve tempo si è collocata ai primi posti tra gli istituti della provincia di Messina.

《Sono davvero felice e onorata di fare parte di un’altra importante rete nazionale – sottolinea la dirigente – Questo importante riconoscimento è sicuramente, oltre ad una conferma del mio impegno personale, anche la risultante degli sforzi congiunti di tutte le componenti dell’Istituto. Sono certa che questo incarico costituirà un ulteriore trampolino di lancio per una scuola sempre più orientata ad offrire ai nostri studenti ulteriori occasioni di inserimento in un vasto mercato del lavoro》